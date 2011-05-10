Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9880/7,9960 грн./долл.
11:19, 10 мая 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9880/7,9960 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2867/72, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4285/11,4415.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4306/08 (четверг — 1,4530/32).
В пятницу, 6 мая, Нацбанк на рынок не выходил.
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