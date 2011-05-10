НБУ вводит в обращение монету “50-річчя заснування Нацпремії України імені Шевченка”

Национальный банк Украины 12 мая вводит в обращение памятную монету номиналом 5 гривень, посвященную 50-летию основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко - наивысшей в Украине премии в отрасли литературы и искусства, публицистики и журналистики, наиболее престижного творческого отличия за весомый вклад в украинскую культуру.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, текстом которого располагает УНИАН.

Ежегодно устанавливается пять национальных премий в таких номинациях: художественная литература, документальная и научно-критическая литература, музыка, изобразительное искусство, сценическое и экранное искусство.

Монета изготовлена из нейзильбера, тираж - 35 000 штук.