Кабмин намерен снять ограничения на регистрацию плательщиками НДС плательщиков единого налога

Министерству финансов, Минэкономразвития, Министерству юстиции и Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) поручено разработать снятие ограничений на регистрацию плательщиками НДС плательщиков единого налога.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, переданном агентству УНИАН.

По словам А.КЛЮЕВА, в случае необходимости будут подготовлены предложения к рассмотрению во втором чтении проекта закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты».

На основе предложений предпринимателей ГНСУ было поручено обеспечить однозначное толкование и применение норм Налогового кодекса о взыскании сбора за специальное водопользование, сообщил А.КЛЮЕВ.

По его словам, также будут разрабатываться предложения по возможностям уменьшения ставки единого социального взноса.

Первый вице-премьер-министр также сообщил, что еще одним вопросом, который поднимают предприниматели, является вопрос поддержки бизнес-инкубаторов и технопарков. «Я вообще считаю, что создание условий для развития инновационных производств, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса, является одной из важнейших задач правительства на сегодняшнем этапе», - заявил он.

Минрегионстрою поручено срочно проинформировать Кабинет министров и Координационный совет о состоянии нормативного регулирования размещения малых архитектурных форм, а также ускорить утверждение порядка размещения временных сооружений.

По словам А.КЛЮЕВА, много вопросов у предпринимателей вызывают механизмы нормативной оценки земли. Поэтому Минагрополитики вместе с другими органами исполнительной власти при участии Координационного совета предпринимателей должны провести анализ существующих методик денежной оценки земли и в 10-дневный срок проинформировать Кабмин. А Минрегионстрой должен включить представителей Координационного совета предпринимателей в состав рабочей группы по оценке и упрощению процедур согласования и ввода в эксплуатацию строительств, временных сооружений и МАФов, сказал А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что Киевская городская госадминистрация должна провести проверку работы КП «Киевпарксервис», проверить жалобы предпринимателей и принять меры в случае выявления нарушений или злоупотреблений.