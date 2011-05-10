В УНИАН сегодня пройдет тренинг «8 шагов, которые сделают вашу карьеру успешной»

Сегодня, 10 мая, в УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» пройдет тренинг «Делаем карьеру с Алиной Кравченко: 8 шагов, которые приведут вас к успеху». Тренинг, как и все мероприятия Лаборатории, проводится в конференц-зале агентства и начнется в 19.00.

На тренинг, говорит координатор проекта Татьяна ЕЛФИМОВА, не стоит приходить тем, кто доволен своими успехами в жизни, считает свои амбиции удовлетворенными, а материальное состояние - адекватным своим талантам. Напротив, утверждает она, тренинг показан и необходим тем, кто признал свои успехи в жизни скромными и решился делать стремительную карьеру.

«Первый же день после праздников для этого подходит идеально, - говорит Т.ЕЛФИМОВА. – Известный бизнес-тренер, генеральный директор компании Consalting Group Алина КРАВЧЕНКО не даст вашему желанию «сгореть» и поможет выстроить алгоритм достижения успеха. Время тренинга спрессовано, за три часа вы пройдете те самые 8 шагов, необходимых, по версии А.КРАВЧЕНКО, каждому карьеристу – от определения собственного психотипа и формулирования компетенций, определяющих карьерный взлет, до выработки четкого проектного мышления и эффективного ассертивного поведения. Что такое «ассертивное поведение»? Это вы узнаете непосредственно уже на тренинге».

«Программа нашего тренинга позволит каждому участнику усвоить основные правила построения карьеры, понять свои сильные и слабые стороны, научиться вырабатывать результативную линию поведения, - говорит А.КРАВЧЕНКО. - Проработав более восьми лет в сфере оценки руководителей высшего и среднего звена, я убедилась, что большинство современных крупных компаний используют специально разработанный набор компетенций, владение которыми обеспечивает карьерный и, соответственно финансовый, рост. В основном, это пакет из 8-12 компетенций, и более 80% этих компетенций практически схожи между собой: целеустремленность, ориентация на результат, инициативность и так далее. А, значит, реализовав себя по этим критериям, вы сделаете карьеру гарантированно, независимо от сферы вашей деятельности и профиля компании. Но для того, чтобы быстро строить свою карьеру, надо понять стандарты. Приходите, и вы поймете, что потратили время не зря».

А.КРАВЧЕНКО - генеральный директор компании Consulting Group. Бизнес-тренер, консультант по вопросам эффективного управления, формирования управленческих команд, эффективных переговоров. Опыт управления бизнесом – восемь лет. Успешно реализовано более 40 проектов в бизнес-тренинговой деятельности. Среди заказчиков - «Нестле Украина», «Интерпайп Украина», «ХайдельбергЦемент», «Билла» и другие.

Подробнее об этом и последующих тренингах в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» смотрите на странице «Семинары» на сайте УНИАН.

Запись и вопросы оплаты – по тел. 279 –33-53, электронная почта – vika@unian.net