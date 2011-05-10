Украинские страховщики в 2010 году сократили чистые выплаты на 2,8%

Объем чистых страховых выплат, осуществленных украинскими страховщиками в 2010 году, уменьшился на 2,8% по сравнению с 2009 годом – до 5 млрд. 885,7 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Согласно сообщению, объем валовых страховых платежей по итогам 2010 года против 2009 года снизился на 9,4% и составил 6 млрд. 104,6 млн. грн., в том числе по рисковым видам страхования – 6 млрд. 052 млн. грн., по страхованию жизни – 52,6 млн. грн.

Структура чистых страховых выплат по итогам 2010 года была следующей: добровольное имущественное страхование – 4 млрд. 150,7 млн. грн. (71%); негосударственное обязательное страхование – 857,1 млн. грн. (15%); добровольное личное страхование – 794,1 млн. грн. (13%); страхование жизни – 52,6 млн. грн. (1%), добровольное страхование ответственности – 26,7 млн. грн. (0,5%); государственное обязательное страхование – 4,6 млн. грн. (0,1%).

Уровень страховых выплат (отношение валовых страховых выплат к валовым страховым платежам) на 31 декабря 2010 года составил 26,4% против 33% на конец 2009 года. Уровень чистых страховых выплат уменьшился с 47,8% на конец 2009 года до 44,2% на 31 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. На 31 декабря 2010 года в Украине было зарегистрировано 456 страховых компаний, из которых 67 – компании по страхованию жизни, 389 – рисковые страховщики.