Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9770-7,9930 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9880/7,9960, к 12:00 цены снизились до 7,9820/7,9895. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9770/7,9930 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2867/0,2872, к 12:00 цены поднялись до 0,2973/0,2977. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2970/0,2975. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,7800 (+0,0335).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4306/1,4308, а к 15:00 выросли до 1,4375/1,4377. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4285/11,4415, к 12:00 цены ушли вверх – 11,4570/11,4735. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне составили 11,4535/11,4825.