Общие активы страховщиков в 2010 году выросли на 7,8%

Объем общих активов страховых компаний по состоянию на 31 декабря 2010 года составил 45 млрд. 234,6 млн. грн., что на 7,8% больше показателя 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Согласно сообщению, на конец декабря 2010 года объем активов, разрешенных для формирования страховых резервов, составил 27 млрд. 695 млн. грн. (на 4 млрд. грн. больше показателя 2009 года), которые в объеме 11 млрд. 541,8 млн. грн. использованы для формирования страховых резервов.

Структура активов, разрешенных для формирования страховых резервов, на 31 декабря 2010 года была следующей: ценные бумаги – 47%, в т. ч. акции – 10 млрд. 905,8 млн. грн. (39%), государственные ценные бумаги – 1 млрд. 523,4 млн. грн. (6%), облигации – 652,7 млн. грн. (2%), ипотечные сертификаты – 66,7 млн. грн. (0,2%); банковские вклады – 6 млрд. 464,6 млн. грн. (23%); права требования к перестраховщикам – 3 млрд. 940,1 млн. грн. (14%); недвижимое имущество – 2 млрд. 182,6 млн. грн. (8%); денежные средства на текущих счетах и наличность в кассе – 1 млрд. 788,6 млн. грн. (6%); инвестиции в экономику по направлениям, определенным Кабмином, – 86,1 млн. грн (0,3%); банковские металлы – 79,3 млн. грн. (0,3%); кредиты страхователям – 5 млн. грн. (0,02%); долгосрочные кредиты для жилищного строительства – 0,1 млн. грн. (0,0004%).

Также сообщается, что структура активов, которыми представлены страховые резервы, на 31 декабря 2010 года была следующей: ценные бумаги – 24%, в т. ч. акции – 1 млрд. 375,8 млн. грн. (12%), государственные ценные бумаги – 1 млрд. 235,6 млн. грн. (11%), облигации – 165,4 млн. грн. (1%), ипотечные сертификаты – 0,2 млн. грн. (0,002%); банковские вклады – 4 млрд. 119,1 млн. грн. (36%); права требования к перестраховщикам – 2 млрд. 651,2 млн. грн. (23%); недвижимое имущество – 817,8 млн. грн. (7%); денежные средства на текущих счетах и наличность в кассе – 1 млрд. 104,1 млн. грн. (10%); инвестиции в экономику по направлениям, определенным Кабмином, – 23,9 млн. грн. (0,2%); банковские металлы – 44,2 млн. грн. (0,4%); кредиты страхователям – 4,6 млн. грн. (0,04%).

Справка УНИАН. На 31 декабря 2010 года в Украине зарегистрировано 456 страховых компаний, из которых 67 – компании по страхованию жизни, 389 – рисковые страховщики.