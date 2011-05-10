Налоговики в апреле перечислили в госбюджет 13,9 млрд. грн.

По оперативным данным, в апреле 2011 года налоговики перечислили в сводный бюджет Украины 19,7 млрд. грн. налогов и сборов, в том числе в государственный бюджет – 13,9 млрд. грн., в местные бюджеты – 5,8 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), размещенном на официальном сайте ведомства.

Сумма платежей в общий фонд госбюджета составила 13,1 млрд. грн., что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным показателем по итогам апреля прошлого года. Бюджетная роспись Министерства финансов выполнена на 121,4%, дополнительно поступило 2,3 млрд. грн.

В целом в январе-апреле 2011 года в сводный бюджет поступило 80,5 млрд. грн. платежей, контролируемых ГНСУ, в том числе в государственный бюджет – 58,6 млрд. грн., в местные бюджеты – 21,9 млрд. грн. Сумма поступлений в общий фонд госбюджета составила 56,4 млрд. грн., что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В полном объеме выполнено задание по сбору налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, за специальное использование лесных ресурсов, специальное водопользование, рентной платы за нефть, природный газ и газовый конденсат, которые добываются в Украине.

На счета налогоплательщиков возмещено 12,3 млрд. грн. НДС, бюджетный ресурс использован в полном объеме.