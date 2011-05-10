Польша за четыре года получила от Евросоюза более 17 млрд. евро

Варшава. Польша, которая является крупнейшей страной Восточной Европы, входящей в Евросоюз, за последние четыре года в рамках программ помощи ЕС получила 17,3 млрд. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского правительства, Польша является абсолютным лидером среди 27 стран европейского объединения по объему получаемой финансовой помощи в рамках финансовой перспективы на 2007-2013 гг.

К середине апреля текущего года занявшая второе место Испания получила 8,8 млрд. евро, а тройку лидеров замкнула Германия с 7,9 млрд. евро.

В первую десятку также вошли Португалия (5,8 млрд. евро), Чехия (5,6 млрд.), Греция (5,2 млрд.), Италия (4,8 млрд.), Великобритания (3,2 млрд.), Франция (3 млрд.) и Румыния (2,9 млрд.).

Остальные страны ЕС получили от 2,5 до 0,1 млрд. евро, меньше всего – Дания, Кипр, Люксембург и Мальта.

В пресс-службе польского правительства отметили, что доля европейской помощи в польском ВВП в прошлом году составила 0,7%.

По данным министерства финансов страны, которыми располагает УНИАН, с момента вступления Польши в ЕС в мае 2004 года страна получила в рамках программ помощи около 50 млрд. евро, а заплатила в совместный бюджет около 20 млрд. евро.

Справка УНИАН. Ежегодный бюджет стран ЕС с 2007 до 2013 года вырастет с около 130 до 150 млрд. евро.

40% средств бюджета направляются на реализацию совместной сельскохозяйственной политики.