ВР в пятницу рассмотрит основные направления бюджетной политики на 2012 год

Верховная Рада Украины в пятницу, 13 мая, рассмотрит вопрос об основных направлениях бюджетной политики на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Согласительном совете сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По его словам, в пятницу это будет основным вопросом.

В.ЛИТВИН добавил, что, скорее всего, это будет единственный вопрос, который рассмотрит парламент в пятницу, кроме Часа вопросов к правительству.

В.ЛИТВИН объяснил это тем, что на рассмотрение основных направлений бюджетной политики понадобится, по меньшей мере, один час.