ВР в пятницу рассмотрит основные направления бюджетной политики на 2012 год
10:25, 11 мая 2011Финансы
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Верховная Рада Украины в пятницу, 13 мая, рассмотрит вопрос об основных направлениях бюджетной политики на 2012 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Согласительном совете сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.
По его словам, в пятницу это будет основным вопросом.
В.ЛИТВИН добавил, что, скорее всего, это будет единственный вопрос, который рассмотрит парламент в пятницу, кроме Часа вопросов к правительству.
В.ЛИТВИН объяснил это тем, что на рассмотрение основных направлений бюджетной политики понадобится, по меньшей мере, один час.
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