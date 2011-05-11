Клюев: Янукович и Азаров крайне недовольны

Министерство финансов и Государственное казначейство должны в недельный срок систематизировать информацию и предложить варианты сокращения и оптимизации расходов бюджетных средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, размещенном на официальном сайте правительства.

По словам первого вице-премьер-министра, Минфину и Госказначейству также поручено внедрить ежемесячный мониторинг таких расходов и доложить на очередном заседании Кабинета Министров.

Он сообщил, что поручил всем министрам и руководителям центральных органов власти подать Минфину детальные сведения о расходах бюджетных средств на приобретение автотранспорта, мебели, другого оборудования, мобильных телефонов и компьютеров за 2010-2011 гг. Также речь идет о расходах на проведение праздничных мероприятий и оздоровления руководящего состава государственных органов, а также учреждений и организаций, которые содержатся из государственного бюджета, прибавил он.

По словам А.КЛЮЕВА, Президент, и премьер-министр крайне недовольны случаями необоснованных бюджетных расходов, которые позволяют себе некоторые чиновники.

Кроме того, Госфининспекция должна подготовить аналитический отчет о ключевых причинах нарушения финансово-бюджетной дисциплины и предложить возможные механизмы для минимизации подобных рисков.