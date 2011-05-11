Сегодня пара евро/доллар вряд ли надолго покинет диапазон 1.43-1.44 - эксперт

На торгах в среду, 11 мая, пара евро/доллар вряд ли надолго покинет диапазон 1.43-1.44 и после тестирования 1.4420 может опуститься ниже отметки 1.44. Рост британского фунта снова будет ограничен сопротивлением на 1.64, а японская иена попытается удержаться ниже уровня 81, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, в среду на рынке ожидается достаточно объемный блок новостей как по еврозоне, так и из-за океана, поэтому торги, вероятно, будут проходить более активно, чем в прошедшие сутки.

Так, внимание стоит обратить на релиз цифр по внешней торговле Великобритании, Канады и США, пакет данных по инфляции в Германии, а также на публикацию ежеквартального отчета по инфляции от Банка Англии. Ожидается, что в последнем будет понижен прогноз роста экономики, поэтому фунт завтра может попасть под давление.

Кроме того, участникам рынка стоит прислушиваться к возможным высказываниям со стороны европейских чиновников в отношении предоставления финансовой помощи Греции, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.