Долговые выплаты правительства в июне составят 17 млрд. грн. - Азаров

Долговые выплаты правительства в июне этого года составят 17 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«Чтобы люди понимали, только в июне правительство должно выплатить 17 млрд. грн. долгов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что эта сумма равна половине годовой дотации Пенсионного фонда Украины.

Премьер в очередной раз подчеркнул, что именно долги мешают улучшению социально-экономической ситуации в стране.

«Ситуацию можно было бы изменить буквально за год, если бы не долги, которые гирями висят у нас на ногах», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украине в этом году придется уплатить по внешним долгам 80 млрд. грн. При этом он напомнил, что бюджет страны составляет 267 млрд. грн. Он также отметил, что в будущем году Украина должна будет уплатить 35 млрд. грн., таким образом, на 40 млн. грн. увеличатся ресурсы, которые можно будет направить на потребности государства.

27 апреля на брифинге в ходе поездки в Киевскую область Н.АЗАРОВ сказал, что Украина в 2012 году выплатит по долгам 53 млрд. грн.

«В прошлом году 50 млрд. грн. долгов отдали. В этом году 90 млрд. будем отдавать, в следующем – 53 млрд.», – сказал Н.АЗАРОВ.