Минфин привлек в бюджет 0,56 млрд. грн. от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины привлекло в Государственный бюджет 562 млн. 828 тыс. грн. от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционе 10 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно сообщению, были размещены облигации со сроком погашения 17 апреля 2013 г. с доходностью 9,25%.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.