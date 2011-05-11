Клюев: до 20 мая проанализируют результаты деятельности предпринимателей, находящихся на едином налоге

Ряд министерств и ведомств должны до 20 мая с.г. предоставить Кабинету Министров результаты анализа деятельности физических лиц-предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе, такое поручение дал Первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ Минэкономразвития, Минфину, Минсоцполитики, МВД, ГНА, Гостаможслужбе, Пенсионному фонду и Правительственному уполномоченному по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности.

По его словам, речь идет о помесячном анализе, начиная с декабря 2010 года по май 2011-го, в частности, количества зарегистрированных предпринимателей, предпринимателей, которые имели наемных работников, данных о тех, кто не вел деятельности более полугода.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что важно четко понимать, сколько реальных предпринимателей свернули свою деятельность из-за нововведений в законодательстве, а кто был лишь частью схем по уклонению от налогообложения. Среди прочего должны быть проанализированы причины сокращения официальной предпринимательской деятельности на торговых рынках, сообщил Первый вице-премьер-министр Украины.