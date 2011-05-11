Кабмин ужесточит контроль соблюдения законности проверок малого бизнеса

Правительство ужесточит контроль над соблюдением законности при проверке контролирующих органов малых предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Реакция правительства на незаконные проверки будет одна – немедленно прекратить их и покарать инициаторов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что в ближайшее время правительственный колл-центр и правительственный портал введут специальную горячую линию для приема жалоб предпринимателей по поводу проверок.