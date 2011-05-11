Кабмин ужесточит контроль соблюдения законности проверок малого бизнеса
12:20, 11 мая 2011Финансы
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Правительство ужесточит контроль над соблюдением законности при проверке контролирующих органов малых предприятий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
«Реакция правительства на незаконные проверки будет одна – немедленно прекратить их и покарать инициаторов», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он сообщил, что в ближайшее время правительственный колл-центр и правительственный портал введут специальную горячую линию для приема жалоб предпринимателей по поводу проверок.
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