С 1 июля будет увеличен размер должностного оклада работников первого тарифного разряда

В Украине с 1 июля будет досрочно увеличен размер должностного оклада работников первого тарифного разряда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня во время заседания Кабинета Министров.

«В условиях, когда в мире дорожает нефть, продовольствие, а следом за этим – практически все товары, когда такое подорожание неминуемо с импортом приходит в Украину, правительство первоочередное внимание уделяет повышению социальной защиты и тому, чтобы доходы граждан не отставали от подорожания жизни», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что увеличение должностного оклада работникам первого разряда планировалось с 1 октября, но будет сделано на три месяца раньше. «Более того, мы начинаем ликвидацию уравниловки в оплате труда работников 1-7 тарифных разрядов. Такое повышение касается 3,5 млн. работников», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что благодаря таким мерам заработная плата учителей в этом году увеличится на 170 грн., а врачей-хирургов – на 200 грн.

Кроме того, правительство намерено ввести выплату одноразовой денежной помощи выпускникам медицинских и фармацевтических вузов, которые выразили желание работать в сельской местности. Размер такой выплаты равен пятикратной минимальной заработной плате.

Также Н.АЗАРОВ сообщил, что для работников сферы здравоохранения с 1 января 2012 года будет установлена выплата «оздоровительных» в размере одного должностного оклада.

Также с 1 сентября 2011 года устанавливается выплата надбавки за выслугу лет работникам социальной сферы от 10 до 30% от должностного оклада. Ее будут получать работники домов-интернатов, реабилитационных центров и т.д.