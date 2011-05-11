Клюев: налоговая должна сконцентрироваться на эффективном обслуживании налогоплательщиков

Государственная налоговая служба обязана кардинально изменить систему работы с налогоплательщиками, сделав акцент на внедрение качественного обслуживания, считает первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, по его словам, именно на обслуживание налогоплательщиков должны быть направлены все усилия налоговых служб. Должны быть внедрены самые современные технологии для более простого и удобного администрирования налогов, отметил первый вице-премьер-министр.

А.КЛЮЕВ сообщил, что он поручил Государственной налоговой службе качественно улучшить систему реагирования на резонансные и наиболее массовые обращения налогоплательщиков, касающиеся проблем с администрированием налогов, в частности, тех, которые возникают в процессе внедрения Налогового кодекса. Очереди должны быть максимально устранены, за некорректное поведение сотрудники налоговой службы должны серьезно наказываться, не должно допускаться безосновательное начисление штрафных санкций, заявил первый вице-премьер-министр.

По словам А.КЛЮЕВА, налоговые службы должны более активно вести публичный диалог с представителями бизнеса, и серьезнее бороться с коррупцией в своих рядах.