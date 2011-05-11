Правительство внедряет систему мониторинга социально-экономических результатов действия Налогового кодекса

Правительство организовывает систему постоянного мониторинга и анализа влияния положений Налогового кодекса, закона о едином социальном взносе и других факторов на показатели государственного и местных бюджетов, а также на наполнение Пенсионного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, в начале мая он поручил Минфину, Минэкономразвития, Минсоцполитики, Государственной налоговой службе, Государственной таможенной службе и Пенсионному фонду ежемесячно подавать такие информационно-аналитические материалы вместе с прогнозами развития ситуации и предложениями по ее улучшению.

«Нам важно постоянно отслеживать все социальные и экономические результаты налоговых и других нововведений», - заявил Андрей КЛЮЕВ.

Кроме того, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, он также отметил, что, с одной стороны, власть должна более внимательно относиться к предложениям предпринимателей, а с другой – повысить качество и системность анализа результатов изменения законодательства.

А.КЛЮЕВ сообщил, что правительственному уполномоченному по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности поручено осуществлять системный мониторинг проблем в сфере налогообложения и постоянно вносить предложения по их решению.

