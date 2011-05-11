Азаров требует ускорить дерегулирование бизнеса

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от руководителей министерств и ведомств ускорить дерегулирование бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

«Коррупция и чиновнический произвол блокируют экономическое развитие страны. Они убивают веру и желание работать. Поэтому уничтожение коррупции и бюрократических преград – это сегодня главная тема государственной экономической политики. Нам нужна генеральная уборка в разрешительной и контрольной системе. Каждое министерство и ведомство на протяжении месяца должно отчитаться перед обществом: что в сфере его компетенции сделано, чтобы упростить осуществление экономической деятельности. Каковы материальные ресурсы дерегулирования и что будет сделано дальше. Каждый предприниматель, каждый гражданин должен увидеть и на себе почувствовать, как расширяется поле экономической свободы и, в то же время, внести свои предложения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что май 2011 года должен стать «месяцем откровенного диалога с бизнесом». Глава правительства требует от всех его членов, чтобы ко всем руководителям, которые отвечают за выдачу разрешений, сертификатов, лицензий и пр., было доведено, что никакие объяснения относительно причин задержки, волокиты с выдачей разрешений «не принимаются». По словам Н.АЗАРОВА, отказ без законного основания является грубым нарушением законодательства, которое влечет за собой немедленное увольнение чиновника.

Он привел пример Министерства аграрной политики, где один из чиновников требует от одного из инвесторов предоставлять информацию о состоянии реализации его бизнес-проекта. «Абсолютно очевидно, что такая ситуация неприемлема. И понятно, что касается это не только МинАП. А относительно МинАП, Николай Владимирович (ПРИСЯЖНЮК – УНИАН), то этот чиновник должен быть освобожден с занимаемой должности сегодня, и вы должны об этом доложить», - отметил премьер-министр.