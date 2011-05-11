Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9880-7,9970 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9780/7,9850, к 12:00 цены поднялись до 7,9815/7,9895. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9880/7,9970 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2887/0,2891, к 12:00 цены повысились до 0,2989/0,2992. К закрытию торгов цены достигли максимума – 0,2994/0,2997. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,6300 (-0,1500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4401/1,4403, а к 15:00 понизились до 1,4358/1,4360. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4860/11,4975, к 12:00 цены ушли вверх – 11,4990/11,5165. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне упали до 11,4670/11,4860.