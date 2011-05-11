Столичные налоговики увеличили перечисления в сводный бюджет на 80% – ГНСУ

В январе-апреле 2011 года столичные налоговики перечислили в сводный бюджет 26,532 млрд. грн. налогов и сборов, что почти на 80%, или на 11,781 млрд. грн., больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в Киеве, переданном УНИАН.

В частности, в январе-апреле столичные налоговики перечислили в государственный бюджет 23,858 млрд. грн. налогов и сборов, что на 93,7%, или 11,542 млрд. грн. больше, чем за январь-апрель 2010 года.

Наибольший прирост к показателям соответствующего периода в прошлом году достигнут благодаря: налогу на добавленную стоимость (НДС) с произведенных в Украине товаров – увеличение в 3 раза (+9,765 млрд. грн.), налогу на прибыль предприятий – увеличение на 13,2% (+380,7 млн. грн.), акцизу с произведенных в Украине товаров – увеличение на 24,5% (+201,974 млн. грн.), сбору за пользование радиочастотным ресурсом – увеличение в 6,5 раз (+193,691 млн. грн.), рентной плате за транзитную транспортировку природного газа - увеличение на 49,1% (+381,004 млн. грн.), сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности – увеличение на 30% (+137,822 млн. грн.).

В бюджет Киева в январе-апреле 2011 года налогоплательщиками столицы перечислено 2,674 млрд. грн. налогов и сборов, что на 9,8%, или на 239,384 млн. грн. больше, чем за соответствующий период в прошлом году.