Украина заинтересована в новом соглашении о ЗСТ со странами СНГ - Мунтиян

Украина заинтересована в новом соглашении о зоне свободной торговли со странами СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время парламентских слушаний заявил правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, Евразийского экономического содружества и других региональных объединений Валерий МУНТИЯН.

По его словам, соответствующее соглашение планируется подписать 19 мая.

«Хочу вас информировать, что 19 мая планируется, что этот договор, в котором Украина заинтересована, должен быть подписан на заседании глав правительств», - сказал он.

В.МУНТИЯН отметил, что это соглашение имеет достаточно большой потенциал.

Напомним, 19 ноября 2010 года в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ было принято решение подготовить окончательный вариант договора о свободной торговле между странами СНГ до конца 2010 года с тем, чтобы документ можно было подписать весной 2011 года.

Документ планируется подготовить с учетом принципов и норм ВТО вместо морально устаревшего соглашения о свободной торговле стран СНГ 1994 года.

Согласованный вариант документа планируется подготовить к подписанию к следующему заседанию глав правительств СНГ в мае в Минске.