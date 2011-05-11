НБУ ликвидирует «Диалогбанк»

Национальный банк Украины своим постановлением №143 от 10 мая 2011 года отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации ООО «Диалогбанк».

Об этом говорится в сообщении НБУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, с 11 мая прекращены полномочия временного администратора, правления (совета директоров), общего собрания ООО «Диалогбанк». Ликвидатором банка назначено физическое лицо – независимый эксперт (по договору с НБУ) Светлана БОТКАЧИК.

Как сообщал УНИАН, постановлением правления Нацбанка №486 от 9 ноября 2010 года в ООО «Диалогбанк» назначена временная администрация сроком на 3 месяца – с 10 ноября 2010 года по 10 февраля 2011 года.

С целью создания благоприятных условий для стабилизации финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 3 месяца – с 10 ноября 2010 года до 10 февраля 2011 года.

Постановлением №37 от 11 февраля 2011 г. НБУ продлил строк работы временной администрации в ООО «Диалогбанк» на 3 месяца – с 11 февраля до 10 мая 2011 года.

Справка УНИАН. ООО «Диалогбанк» зарегистрировано в январе 1992 года.

Убыток банка по итогам 2009 года составил 65,879 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 апреля 2011 года долей в капитале ООО «Диалогбанк» владели: ООО «Компания «Ренессанс» – 33,4%, ООО «Компания «Фламинго» – 33,3%, ООО «Юниверс» – 33,3%.