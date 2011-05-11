В июне в Киеве пройдет 17-й раунд переговоров о создании ЗСТ с Евросоюзом

20-24 июня в Киеве пройдет 17-й раунд переговоров относительно создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ во время парламентских слушаний на тему «О состоянии и перспективах развития экономических отношений с ЕС (зона свободной торговли) и Таможенным союзом».

По словам В.КОПЫЛОВА, основным принципом, которым руководствуется украинская делегация на переговорах с Евросоюзом по созданию зоны свободной торговли, «является максимальное обеспечение интересов украинского бизнеса с точки зрения реальных перспектив доступа на рынки ЕС, а не формальное завершение переговорного процесса к какой-то конкретной дате».

Он подчеркнул, что существует пакет вопросов, требующих «дополнительной концентрации усилий» для принятия компромиссных решений.

По словам В.КОПЫЛОВА, в первую очередь речь идет о вопросах, касающихся тарифов при либерализации торговли, торговых аспектах энергетического сотрудничества, о торговле услугами и инструментах торговой защиты.

В.КОПЫЛОВ подчеркнул, что Украина заинтересована в углубленном сотрудничестве с Российской Федерацией. По его словам, предусматривается подписание декларации о содержании украинско-российского партнерства.

Он добавил, что «Украина хранит и усиливает вектор евроинтеграции» и одновременно развивает экономические отношения со странами СНГ, в частности, с Россией.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца 2011 года.

16-й раунд переговоров прошел 8 апреля т.г. в Брюсселе.