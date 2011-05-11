Ежегодно количество выявленных коррупционеров увеличивается на 15% - СБУ

Ежегодно количество выявленных Службой безопасности Украины коррупционеров увеличивается приблизительно на 15%.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом заявил начальник Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ Юрий ПИЛИПЮК на круглом столе «Борьба с коррупцией в Украине: состояние и проблемы».

Так, по его данным, если в 2009 году Службой безопасности и по ее материалам другими правоохранительными органами было возбуждено 750 уголовных дел, то в 2010 году их уже было 1107, а за четыре месяца 2011 года таких уголовных дел – 382.

Ю.ПИЛИПЮК подчеркнул, что, в то же время, растет и уровень привлеченных к уголовной ответственности должностных лиц. Это, в частности, заместители председателей государственных ведомств, инспекций, начальники подразделений правоохранительных органов, судьи районных судов и руководители органов местной власти.

Участники круглого стола сошлись на том, что бороться нужно не столько с коррупционерами, сколько с причинами, которые вызывают коррупцию, не забывая о выработке действенного механизма контроля за исполнением антикоррупционных нормативных актов. Определяющим фактором этого процесса является привлечение широкой общественности к участию в преодолении коррупции.

Участники круглого стола отметили, что системное противодействие коррупции должно быть нацелено на разрушение основных ее принципов в обществе. Речь идет в первую очередь о так называемых «трех китах коррупции»: раздутость чиновнического аппарата при минимальных зарплатах чиновников, избыточное количество проверяющих структур и зарегулированность разрешительной системы.

Руководитель Института украинской политики Кость БОНДАРЕНКО на круглом столе отметил, что согласно социологическим данным, украинцы считают самыми коррумпированными структурами суд и милицию. В частности, по словам К.БОНДАРЕНКО, 57% респондентов считают, что добиться справедливости в судах можно, но это дорого стоит, еще около 28% считают, что суды в Украине насквозь коррумпированы.

Он отметил, что по данным СМИ, наиболее активной в выявлении коррупционеров сегодня является Служба безопасности Украины, на втором месте – органы прокуратуры.

В свою очередь Ю.ПИЛИПЮК сказал, что в Украине коррупцией в той или иной степени поражены все ветви власти, а больше всего – те структуры, деятельность которых связана с государственным целевым финансированием, распределением и использованием бюджетных ассигнований, экспортом и импортом, осуществлением правосудия, правоохранительной деятельностью, землепользованием, лицензированием, таможенным и налоговым контролем.

Наиболее распространенными проявлениями коррупции является взяточничество, злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, фальсификация документов, создание благоприятных условий для финансовых махинаций и незаконной приватизации государственного, коллективного или частного имущества с использованием должностного положения; укрывательство преступлений, обеспечение избежания правонарушителями уголовной ответственности и другие служебные преступления, которые совершаются для удовлетворения корыстных или других личных интересов или интересов третьих лиц.