Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9980-8,0090 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9980/8,0090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2860/65, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3785/11,3965. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4220/22 (среда - 1,4401/03).