На сегодня общий тренд для евро остается нисходящим - эксперт

На торгах в четверг, 12 мая, общий тренд для евро остается нисходящим. Однако если уровень 1,4200 все-таки устоит, то это, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может привести к восстановлению пары к уровню 1,4260 и, возможно, далее к 1,4320. Следующая цель для движения вниз – 1,4030.

Как отмечают аналитики, фунт/доллар может устремиться к отметке 1,6230, но у пары больше шансов на коррекцию в область 1,6370-1,6400.

Для пары доллар/франк следующая цель – уровень 0,9000, основная поддержка находится на отметке 0,8850.

В паре с иеной доллар также будет расти, основные сопротивления – 81,60 и 82,00.

Как подчеркивают аналитики, на торгах в четверг, 12 мая, участникам рынка стоит обратить внимание на данные по Великобритании: повышение прогнозов по инфляции дали участникам рынка надежду на повышение ставок в стране, поэтому любая дополнительная позитивная информация будет восприниматься как еще одно свидетельство возможного ужесточения денежно-кредитной политики в будущем.

Завтра выйдет релиз цифр по английскому промышленному сектору. Согласно прогнозам, ожидается прирост объемов промышленного производства. Если так оно и произойдет, то цифры будут выглядеть исключительно позитивно на фоне ситуации за предыдущий месяц, что вновь может подтолкнуть фунт выше уровня 1.6400.

Экономическая статистика по США также будет разнообразной и интересной, поскольку предстоит выход данных по розничной торговле, числу впервые зарегистрированных безработных на прошлой неделе, индексу цен производителей и объему запасов на коммерческих складах. Стоит отметить, что прогнозные значения достаточно неплохие, и совпадение ожиданий с фактическими цифрами может поддержать USD. Кроме того, не стоит забывать про фондовые площадки и проблемы периферийных стран еврозоны, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.