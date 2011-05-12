ВР приняла закон о процессуальной правопреемственности

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины" относительно процессуальной правопреемственности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 280 народных депутатов из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что в случае смерти или объявления физического лица умершим, прекращения деятельности субъекта ведения хозяйства путем реорганизации (слияния, присоединения, деления, преобразования), замены кредитора или должника в обязательстве, а также в других случаях замены лица в отношениях, относительно которых возник спор, хозяйственный суд вовлекает в участие по делу правопреемника соответствующей стороны или третьего лица на какой-либо стадии судебного процесса.

Все действия, совершенные в судебном процессе до вступления в дело правопреемника, обязательные для него так же, как они были обязательны для лица, которого правопреемник заменил.

О замене или об отказе замены стороны или третьего лица его правопреемником хозяйственный суд выносит решение.