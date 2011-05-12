НБУ разрешил банкам проводить валютные свопы с 30 мая

Национальный банк Украины с 30 мая 2011 года разрешил банкам проводить между собой свопы (договоры продажи валюты с обязательством обратного выкупа в определенный срок по определенному заранее курсу).

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №111 (регистрация в Минюсте 6 мая т.г.), размещенным на сайте Верховной Рады.

Данным постановлением вносятся изменения в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой. Документ вступит в силу со дня официального опубликования, кроме подпункта о валютных свопах, который вступает в силу с 30 мая.

Свопы могут заключаться банками с валютой I группы классификатора (доллары, евро, франки, иены и др.) на срок до одного года. Согласно документу, банкам также разрешается проводить свопы на международном валютном рынке.

Также с учреждений снимается запрет на проведение форвардных операций в случае нарушения лимитов валютной позиции.

С момента официальной публикации документа банкам будет разрешено продавать и покупать валюту на межбанке в течение одной торговой сессии, тогда как до сих пор они могли только либо покупать, либо продавать иностранную валюту.

Поправками к порядку также предусматривается, что банки имеют право осуществлять собственные операции в пределах установленных лимитов открытой валютной позиции.