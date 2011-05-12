Инфляция в мае будет находиться в пределах 1% - эксперт

Инфляция в мае будет находиться в пределах 1%.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО.

По его мнению, сохранению уровня инфляции до 1% будет способствовать отсутствие роста цен на услуги ЖКХ. «Для этого месяца характерны более низкие темпы роста цен на хлеб, мясо, рыбу из-за снижения спроса на них, а также удешевление яиц и молочных продуктов» - сказал Н.ИВЧЕНКО.

При этом он отметил, что несмотря на ожидаемое замедление инфляции в мае и летом, цены осенью традиционно начнут расти более высокими темпами. Запланированное повышение до конца года цен на газ и электричество негативно повлияет на общий инфляционный фон. Кроме того, росту инфляции способствует удорожание бензина с начала текущего года на 26,04%. «Ожидается, что темпы инфляции в Украине по итогам года составят 11% против 9,1% в 2010 году» - сказал Н.ИВЧЕНКО.

Он напомнил, что инфляции в Украине в апреле составила 1,3%, что на 0,1% меньше, чем в марте. По его словам, инфляция в апреле была обусловлена повышением тарифов на коммунальные услуги на 1,7%, в частности на электроэнергию на 15%. Также существенно подорожали алкоголь и табак – на 1,6%, одежда на и обувь – на 0,2%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки (53,46% от всей потребительской корзины по данным на июль 2010 года) в прошлом месяце повысились на 1,5%. На фоне высоких инфляционных ожиданий в обществе, роста себестоимости продукции и низкого урожая зерновых в прошлом году, в апреле продолжали дорожать хлеб и хлебопродукты (2,2%). Также отметились ростом цен мясо и рыба – на 0,6%, овощи – на 6,8%, фрукты – на 4%, сахар – на 4%. Повышение стоимости овощей и фруктов, связано с традиционным увеличением спроса на них в этот период. Сдерживающее воздействие на темпы инфляции в апреле, как отмечает Н.ИВЧЕНКО, оказало снижение цен на молоко и сыр – на 2,4% и 1,1% соответственно.