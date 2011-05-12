ВР усовершенствовала процедуру перехода на международные стандарты отчетности

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона в целом проголосовали 253 народных депутата из 385, зарегистрированных в сессионном зале.

Законодательным актом внесены изменения в Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" относительно регулирования порядка перехода участников финансового рынка на международные стандарты финансовой отчетности.

В частности, определены: понятие "международные стандарты финансовой отчетности"; учетная политика предприятия; порядок применения международных стандартов; срок и место обнародования годовой финансовой отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности вместе с аудиторским заключением.

Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" дополнен новой статьей 12-1 о применении международных стандартов.

Так, для составления финансовой отчетности применяются международные стандарты, если они не противоречат этому закону и официально обнародованы на веб-сайте Министерства финансов Украины. Публичные акционерные общества, банки, страховщики, а также предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность по видам, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины, составляют финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам. Предприятия, кроме тех, которые отмечены в части второй этой статьи, самостоятельно определяют целесообразность применения международных стандартов для составления финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности.

Согласно закону, предприятия информируют в порядке, установленном Кабинетом Министров, специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере статистики о составлении ими финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам. Финансовая отчетность и консолидированная финансовая отчетность, составленные по международным стандартам, подаются в порядке, определенном этим законом.