Межбанк: закрытие торгов: 8,0005/8,0095 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9980/8,0090, к 12:00 цены поднялись до 8,0030/8,0130. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям 8,0005/8,0095 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2860/0,2865, к 12:00 цены снизились до 0,2858/0,2863. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,2853/57. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,0400 (+0,4100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4220/1,4222, а к 15:00 упали до 1,4159/1,4161. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3785/11,3965, к 12:00 цены ушли вниз 11,3515/11,3720. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,3255/11,3445.