На конец апреля золотовалютные резервы Украины составили 38,4 млрд. долл.

На конец апреля 2011 года золотовалютные резервы Украины составили 38,4 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на расширенном заседании Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

«Увеличились объемы валютных резервов на 60%, а на конец апреля они составили 38,4 млрд. долл. Такого не было и в докризисные годы», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что такой уровень золотовалютных резервов означает, что Украина имеет устойчивое финансовое положение. «А вы как предприниматели можете уверенно планировать и этот, и следующий год, опираясь на те показатели, о которых я говорю», – подчеркнул глава правительства, обращаясь к участникам заседания.

Как сообщал УНИАН, согласно информации, размещенной на сайте Нацбанка, международные валютные резервы Национального банка Украины в апреле 2011 года выросли на 5,3%, или 1,923 млрд. долл., – до 38,351 млрд. долл. При этом с начала года золотовалютные резервы увеличились на 10,9%, или 3,775 млрд. долл.

Ранее председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ не исключил, что объем золотовалютных резервов Украины до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.