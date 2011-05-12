ЕБРР: Украина выйдет на докризисный уровень роста ВВП к 2014 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует выход Украины на докризисный уровень роста валового внутреннего продукта к 2014 году. Об этом в интервью газете «День» (№78 за 11 мая т.г.) сообщил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК.

Он отметил, что учитывая значительную девальвацию гривни и спад производства в результате финансового кризиса, быстрого восстановления украинской экономики ожидать не приходится. При этом темпы восстановления будут определяться, прежде всего, объемами инвестиций.

«В этом году не удастся вернуться на докризисный уровень роста ВПП. Была значительная девальвация гривни и огромный спад производства. На мой взгляд, на докризисный уровень развития Украина выйдет за два-три года, ближе к 2014 году. Но и это во многом зависит от того, появятся новые инвестиции в стране», - сказал А.КУУСВЕК.

Как сообщал УНИАН, 17 марта на заседании Кабинета министров Н.АЗАРОВ сообщил, что, по предварительным данным Государственного комитета статистики, рост ВВП Украины в феврале текущего года составил 6%, в январе-феврале – 5,5%.

Справка УНИАН. По оперативным данным, рост валового внутреннего продукта в 2010 году против 2009 года составил 4,2%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.

В Госбюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.