Прогноз уровня инфляции по итогам 2011 года составляет 8,9% – Тигипко

Инфляция в Украине по итогам 2011 года прогнозируется на уровне 8,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, уровень инфляции пока удерживается в прогнозных рамках.

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя информационно-аналитического центра Forex Club в Украине Николая ИВЧЕНКО, несмотря на ожидаемое замедление инфляции в мае и летом, цены осенью традиционно начнут расти более высокими темпами. Запланированное повышение до конца года цен на газ и электричество негативно повлияет на общий инфляционный фон. Кроме того, росту инфляции способствует удорожание бензина с начала текущего года на 26,04%. «Ожидается, что темпы инфляции в Украине по итогам года составят 11% против 9,1% в 2010 году», – сказал Н.ИВЧЕНКО.