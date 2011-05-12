Налоговая предлагает зернотрейдерам отказаться от сомнительных контрагентов

Государственная налоговая служба предложила предприятиям-зернотрейдерам свои услуги «горизонтального мониторинга». Об этом во время встречи с бизнесменами заявил председатель ГНС Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, легально работающие зернотрейдеры-экспортеры иногда сталкиваются с трудностями с возмещением НДС именно через сотрудничество с контрагентами, уличенными в уклонении от налогообложения.

«Очень часто контрагенты второго звена вообще не платят налоги. Поэтому мы должны совместно найти решение этой проблемы. Надо создать такие условия, чтобы рынок экспорта зерна стал прозрачным, а предприятия имели возможность зарабатывать и наполнять бюджет своими налоговыми платежами», - отметил председатель ГНСУ.

Председатель ГНС сообщил, что налоговая служба готова предоставить зернотрейдерам информацию, и посоветовал бизнесменам обращаться за такими сведениями к сделкам с контрагентами. «Так мы сможем предупредить возможные недоразумения, и заранее быть уверенными в том, что на этом рынке все происходит согласно закону», - подчеркнул В.ЗАХАРЧЕНКО.

Напомним, эксперимент ГНС по внедрению такого сервиса для плательщиков, как «горизонтальный мониторинг», начался 28 апреля 2011. Сущность мониторинга заключается в том, что налоговики с согласия плательщика готовы бесплатно обрабатывать информацию о его финансовых операциях и заранее указывать на возможные риски и сомнительных контрагентов.

Впервые «горизонтальный мониторинг» был использован в Нидерландах в 2005 году. Впоследствии заимствован другими странами Европы, в частности - Германией, Австрией, Словенией.