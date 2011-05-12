Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отмечает ухудшение инвестиционного климата в Украине.

Об этом в интервью газете «День» (№78 за 11 мая 2011 г.) сообщил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК.

«Наоборот, инвестиционный климат ухудшился. Коррупция как была, так и осталась. Кроме того, наши клиенты говорят о том, что на местах оказывается огромное давление на бизнес через различные инспекции (санитарные, налоговые, экологические и т.п.)», – сказал А.КУУСВЕК, отвечая на вопрос относительно того, наблюдается ли улучшение инвестиционного климата в Украине.

Кроме того, он отметил, что меры, предпринимаемые властью для стабилизации ситуации с наполнением бюджета, негативно влияют на работу бизнеса.

«Понятно, что без поддержки МВФ правительству трудно справиться с бюджетной ситуацией, но, исходя из рекомендаций Фонда, он пытается увеличить доходную часть бюджета. Однако немало действий правительства, направленных на улучшение бюджетной ситуации, негативно влияют на бизнес. Много уже сказано и о возвращении компаниям НДС (они не могут получить свои деньги). Кроме того, бизнес жалуется на практику платить налог на прибыль заблаговременно», – отметил А.КУУСВЕК.