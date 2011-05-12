"АрселорМиттал Кривой Рог" получил право на автоматическое возмещение НДС

В апреле т.г. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» было включено в список предприятий, возмещение НДС которым будет осуществляться в автоматическом режиме. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном агентству УНИАН.

«Первое возмещение НДС в автоматическом режиме составило 293 млн. грн. Кроме того, уже в мае мы впервые получили возмещение части долга по НДС, накопленного еще до января 2011 г., в размере 209 млн. грн. Исходя из того, что мы являемся крупнейшим предприятием-кредитором государства по сумме невозмещенного НДС, мы искренне приветствуем усилия правительства по исполнению своих обязательств перед экспортерами и надеемся, что эти усилия будут продолжены и будут иметь систематический характер», - цитирует пресс-служба предприятия слова генерального директора АМКР Рината СТАРКОВА.

Как сообщал УНИАН, автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года. В марте Государственная налоговая служба Украины определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. Сумма заявленного к возмещению налога составила 496,3 млн. грн. В апреле Госказначейство осуществило автоматическое возмещение НДС на сумму 602,3 млн. грн.