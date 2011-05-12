Доходы Пенсионного фонда растут на 1 млрд. грн. в месяц - Азаров

Доходы Пенсионного фонда Украины растут на 1 млрд. грн. в месяц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на расширенном заседании Совета предпринимателей при Кабинете министров.

«Доходы Пенсионного фонда сейчас растут по 1 млрд. грн. в месяц», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что такая тенденция наблюдается после вступления в силу Налогового кодекса.

Справка УНИАН. В 2010 году в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФ) поступило 183,565 млрд. грн., в том числе собственных поступлений – 119,343 млрд. грн. Общая сумма поступлений с учетом займа на покрытие кассовых разрывов и остатка составила 193,672 млрд. грн. Сумма расходов составила 191,472 млрд. грн.

Бюджет фонда на 2010 год был утвержден постановлением Кабинета министров от 21 июля 2010 года №626.

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