Госагентство по инвестициям стало распорядителем средств по восьми бюджетным программам

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» относительно определения Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами главным распорядителем средств».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие закона в целом проголосовали 278 народных депутатов из 364, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом определено Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины главным распорядителем бюджетных средств по восьми бюджетным программам с присвоением им новых кодов программной классификации расходов и кредитования государственного бюджета.

Документом утверждены бюджетные назначения Агентству и исключены бюджетные назначения Министерству экономического развития и торговли Украины в строках по кодам программной классификации расходов и кредитования государственного бюджета 1205000, 1205010, 1205030, 1205040, 1205090, 1205100, 1205110, 1205120 и 1205130.