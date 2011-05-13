S&P присвоило запланированному выпуску облигаций Львова рейтинги «CCC+/uaBB»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s присвоила долгосрочный рейтинг долгового обязательства в национальной валюте «ССС+» и рейтинг по национальной шкале «uaBB» выпуску приоритетных необеспеченных облигаций на сумму 90 млн. грн., запланированному Львовом. Рейтинг ожидаемого возмещения долга после дефолта, присвоенный выпуску, — «4».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, поступления от размещения облигаций будут использованы для погашения оставшейся части задолженности (90 млн. грн.) по обращающимся в настоящее время облигациям города общим объемом 200 млн. грн. со ставкой купона 20% и сроком погашения в 2014 г.

Выпуск предусматривает ежеквартальные фиксированные купонные платежи из расчета не более 14% годовых и трехлетний срок обращения.

Также указывается, что рейтинги облигаций соответствуют рейтингам Львова, которые отражают низкую финансовую гибкость этого города, обусловленную особенностями украинской системы межбюджетных отношений, а также продолжающееся давление на расходы городского бюджета, связанное, в частности, с необходимостью улучшения инфраструктуры ввиду проведения в городе нескольких футбольных матчей Евро-2012 под эгидой УЕФА. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга также оказывают слабые показатели ликвидности, низкая, по мнению Службы кредитных рейтингов Standard & Poor`s, кредитная культура города (неплатежи по гарантиям) и невысокий уровень благосостояния в международном контексте.

Влияние этих негативных факторов компенсируется невысоким уровнем расходов Львова на обслуживание и погашение долга, его ролью одного из коммерческих центров Западной Украины, а также диверсифицированной структурой экономики.