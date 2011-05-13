ЕБРР инвестирует по 300 млн. долл. для реализации проектов в АПК и финсекторе Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать по 300 млн. долл. для реализации проектов в АПК и финансовом секторе Украины в 2011 году. Об этом в интервью газете «День» (№78 за 11 мая т.г.) сообщил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК.

Он отметил значительное снижение рисков и стабилизацию финансового сектора Украины по сравнению с 2008-2009 гг.

«ЕБРР планирует направить около 300 млн. долл. в банковский сектор. Основную часть в прошлом и этом году пока занимает торговое финансирование, однако сейчас хотим найти способ увеличить банковские кредитные портфели для малого и среднего бизнеса, например, в секторе энергосбережения» - сказал А.КУУСВЕК.

При этом он отметил, что аграрный сектор Украины является самым стабильно растущим сектором экономики Украины и, соответственно, представляет интерес для инвестирования.

«В прошлом году ЕБРР вложил около 200 млн. долл. в АПК. В 2011 году мы готовы инвестировать еще 300 млн. долл., и сегодня рассматриваются 10-12 потенциальных проектов» - сообщил А.КУУСВЕК.

Также он подтвердил, что общий объем инвестиций в экономику Украины на 2011 г. запланирован в объеме 1 млрд. евро. При этом отметил, что выделение этих средств будет зависеть от наличия качественных проектов и инвесторов. «Напомню, что ЕБРР может финансировать лишь от 35% до 50% стоимости проекта. Но будут ли эти инвесторы в частном секторе?», - сказал А.КУУСВЕК.