Для дальнейшего роста сегодня евро нужно удержаться выше отметки 1.42 - эксперт

Европейской валюте для того, чтобы возобновить рост после выходных, необходимо в пятницу, 13 мая, удержаться выше отметки 1.42, что евро и будет пытаться делать с учетом не особенно радужных надежд на позитивную статистику из США, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, британский фунт также попытается вернуться в район 1.63—1.64, а японской иене ничего не остается кроме как сдерживать натиск доллара, не пуская его выше 81.

Как отмечают аналитики, в пятницу взоры участников рынка будут обращены в сторону данных по ВВП стран еврозоны в отдельности и региона в целом, а также на публикацию индекса потребительских цен и индикатора уверенности потребителей от университета Мичигана в США. Ожидается, что последний показатель вырастет до отметки 70. Кроме того, цифры по инфляции, согласно ожиданиям, могут продемонстрировать негативную динамику.