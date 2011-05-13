Рада приняла бюджетную политику на 2012 год
Верховная Рада Украины приняла постановление «Об основных направлениях бюджетной политики на 2012 год».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В соответствии с постановлением, основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2012 год предусматриваются следующие: валовой внутренний продукт номинальный - 1475,5 млрд. гривен; рост реального ВВП - 6,5%; индекс потребительских цен (декабрь до декабря предыдущего года) - 107,9%; индекс цен производителей (декабрь до декабря предыдущего года) - 109,7%.
Также предусмотрено, что уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, в 2012 году составит 7,2-7,7%.
В постановлении отмечено, что макропоказатели могут быть уточнены после поступления фактических данных относительно итогов экономического развития государства за 2010 год и оперативных статистических данных относительно текущего состояния социально-экономической ситуации в 2011 году.
В прогнозные расчеты основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2012 год закладывается среднегодовой обменный курс гривни к доллару США на уровне 7,9-8 гривен.
Формирование ценовой динамики будет происходить в условиях уменьшения налоговой нагрузки на реальный сектор экономики, взвешенной тарифной политики и умеренных темпов роста мировых цен, что будет способствовать замедлению темпов роста цен производителей промышленной продукции до 9,7%.
Предусмотрено, что основными задачами бюджетной политики является обеспечение социально-экономического развития Украины; содержание предельного объема дефицита государственного бюджета на 2012 год на уровне 2,5% валового внутреннего продукта; финансирование бюджетного дефицита преимущественно путем осуществления внутренних займов; уменьшение части перераспределения валового внутреннего продукта через сводный бюджет по сравнению с учтенным в 2011 году (28,7%) путем.
Кроме того, предусматривается снижение темпов роста реализации подакцизных товаров (алкогольные напитки, пиво и табачные изделия) в связи с повышением ставок акцизного налога; уменьшение удельного веса в валовом внутреннем продукте поступлений платы за землю и предоставление административных услуг; изменение, начиная с 2012 года, порядка и сроков перечисления Национальным банком части прибыли в государственный бюджет; улучшение управления государственным долгом с целью дальнейшего сокращения его объема к экономически безопасному уровню (не более 30% ВВП).
Также предусмотрено предоставление государственных гарантий в объеме не более чем 1% валового внутреннего продукта для реализации исключительно инвестиционных и инновационных проектов, направленных, в частности, на развитие экспортного потенциала национальной экономики; повышение эффективности осуществления капитальных расходов и установления части инвестиционных расходов сводного бюджета на уровне не менее 5% ВВП; обеспечение прозрачности системы государственных финансов на основе создания и внедрения информационно-аналитической системы “Прозрачный бюджет”; улучшение менеджмента государственных предприятий; продолжение сотрудничества с международными финансовыми институциями для улучшения инвестиционного климата Украины и привлечения инвестиций; финансовую поддержку проведения в Украине на должном уровни финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.
Также предусматривается повышение минимальной заработной платы и должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки с целью постепенного приближения его к размеру уровня минимальной заработной платы; прожиточного минимума и уровня его обеспечения с учетом индекса потребительских цен; повышение размера государственной социальной помощи (в том числе максимального), определенного в соответствии со статьей 5 Закона Украины “О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям”, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.
Повышение эффективности управления государственным долгом предусматривает принятие мер к осуществлению активных операций, связанных с управлением государственным долгом и ликвидностью единого казначейского счета, в пределах предельного объема государственного долга на конец бюджетного периода.
Также предусмотрены приоритетные задачи налоговой политики. Реализация налоговой политики предусматривает разработку и внесение изменений в Налоговый кодекс Украины с целью изменения ставок налогообложения, определенных в абсолютных значениях, с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции относительно некоторых налогов и сборов; адаптации налогового законодательства Украины к законодательству Европейского Союза; повышение эффективности администрирования налогов; уменьшение объема налоговой отчетности; своевременное бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость; проведение мониторинга применения норм Налогового кодекса и устранения выявленных недостатков.
Основными направлениями предусмотрено внедрение на уровне главных распорядителей бюджетных средств среднесрочных инвестиционных планов в пределах предельных сумм среднесрочного бюджета инвестиционных проектов, прошедших процедуру оценивания; сбалансирования финансового состояния Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” и ее дочерних предприятий и компаний без привлечения бюджетных средств, государственных ценных бумаг, предоставления рассрочек и отсрочек по уплате налоговых обязательств и утверждения на этой основе ее бездефицитного финансового плана в установленный законодательством срок.
Также запланировано осуществление мероприятий по приватизации банков, в капитализации которых приняло участие государство; усовершенствование законодательства в сфере земельных отношений с целью эффективного государственного управления земельными ресурсами и функционирование прозрачного рынка земли; утверждение порядка проведения инвентаризации объектов государственной собственности.
Предусмотрено прекращение практики реорганизации профессионально-технических учебных заведений в структурные подразделения высшего учебного заведения.
В сфере оборонной деятельности планируется внедрение нового механизма финансирования обеспечения жильем военнослужащих и лиц рядового и начальственного состава; усовершенствование механизма реализации военного имущества, высвобождаемого в ходе реформирования Вооруженных сил, других воинских формирований и правоохранительных органов; перевооружение ВСУ, других воинских формирований и правоохранительных органов современными видами вооружения и военной техники, используя отечественные разработки, высокие технологии и производственные мощности оборонно-промышленного комплекса; наращивание боеспособности Объединенных сил быстрого реагирования и повышение уровня боеспособности Основных сил обороны.
Запланировано создание системы “единого окна” для регистрации предпринимательской деятельности и добровольного прекращения субъектов ведения хозяйства; внедрение системы государственной поддержки экспортной деятельности.