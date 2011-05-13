Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине увеличилось в 2,3 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в первом квартале 2011 года составило 3 млрд. 133,8 млн. долл., что в 2,3 раза больше, чем в январе-марте 2010 года (1 млрд. 372,6 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-марте т.г. экспорт товаров составил 15 млрд. 382,6 млн. долл. (на 49,2% больше показателя за январь-март 2010 года), импорт – 18 млрд. 516,4 млн. долл. (на 58,5% больше). Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,83 (в январе-марте 2010 года – 0,88).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 196 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с I кварталом 2010 года увеличилась доля жиров и масел животного и растительного происхождения — с 5% до 6,3%, железнодорожных и трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4% до 6%, руд, шлаков и золы – с 4% до 5,7%, изделий из черных металлов — с 3,4% до 4,6%, продуктов неорганической химии — с 1,9% до 2,7%, семян и плодов масличных растений - 1,1% до 2,7%, удобрений — с 2,3% до 2,6%.

В то же время уменьшилась доля черный металлов – с 28,8% до 28,3%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 7,4% до 6,7%, механических машин — с 6,5% до 4,9%, электрических машин — 4,5% до 4,2%, зерновых культур — 6,8% до 3,7%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 33,7% до 39,9%, механических машин — 6,6% до 7,2%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 4,5% до 5,6%.

Вместе с тем, уменьшилась доля полимерных материалов, пластмасс – с 4,2% до 3,7%, фармацевтической продукции – с 4,6% до 3,3%, бумаги и картона – с 2,7% до 1,9%, руд, шлаков и золы – с 2,8% до 1,4%.

По данным Госкомстата, в марте 2011 года экспорт товаров увеличился против марта 2010 года на 52,5% и составил 6 млрд. 006,2 млн. долл., импорт – на 49,6%, до 7 млрд. 047,6 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам марта текущего года составило 1 млрд. 041,4 млн. долл. (в марте 2010 года оно также было отрицательным – 773,7 млн. долл.).