Еврокомиссия: экономика Европы продолжит расти

Брюссель. Европейская комиссия представила сегодня свой традиционный весенний прогноз, в котором высказывает мнение, что экономика Европы продолжит рост.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по экономическим и монетарным делам Олли РЕН, представляя прогноз.

«Основной мессидж нашего прогноза – экономическое восстановление в Европе убедительное, оно продолжается, несмотря на недавние сложности на долговом рынке», - сказал комиссар.

Согласно прогнозу, рост ВВП в ЕС в 2011 году составит около 1,75%, в 2012 – около 2%.

Вместе с тем продолжит свой рост и инфляция. По мнению Еврокомиссии, в 2011 году она достигнет 3% во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) и 2,5% в еврозоне.

Одновременно Комиссия ожидает замедления темпов инфляции в 2012 году до 2% в ЕС-27 и до 1,75% в странах зоны евро.

Еврокомиссия также ожидает сокращения уровня безработицы на 0,5 процентных пункта – до 9% в ЕС-27 и до 9,75% в еврозоне до 2012 года.

Среди позитивных ожиданий – снижение дефицита бюджетов стран-членов до 4,75% в 2011 году и до 3,75% в 2012 году с 6,5% в 2010 году.

Вместе с тем уровень долгов продолжит рост, достигнув 83% ВВП в ЕС-27 и 88% ВВП в еврозоне в 2012 году.