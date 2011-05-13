Положительное сальдо внешней торговли услугами выросло на 24,4%

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-марта 2011 года увеличилось на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составило 1 млрд. 932,2 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, за первый квартал т.г. экспорт услуг составил 3 млрд. 185,2 млн. долл., импорт – 1 млрд. 253 млн. долл. По сравнению с январем-мартом 2010 года экспорт вырос на 19,2%, импорт – на 12%.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 197 стран мира.

Также сообщается, что наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта приходится на транспортные (69,8%), деловые, профессиональные и технические (13,7%) услуги.