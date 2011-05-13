Янукович подписал изменения к зконам об аресте активов, связанных с финансированием терроризма

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ареста активов, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюции Совета Безопасности ООН, и определения порядка доступа к таким активам”.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 21 апреля.

Законом вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины. Изменениями предусмотрено, что производство по делах о наложении ареста на активы, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, снятии ареста с таких активов и предоставлении доступа к ним осуществляется на основании представления председателя Службы безопасности Украины или его заместителя.

В соответствии с законом, постановление по существу заявленных требований принимается судом в закрытом судебном заседании не позже следующего рабочего дня со дня поступления представления с сообщением с участием только заявителя. Владелец активов, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, на которые налагается или с которых снимается арест или к которым предоставляется доступ, не извещается о рассмотрении дела судом.

Судебные решения о наложении ареста на активы, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, о снятии ареста с таких активов и предоставлении доступа к ним являются окончательными и подлежат немедленному исполнению.

Также внесены изменения в Закон Украины “О Службе безопасности Украины”, которыми предусмотрено, что СБУ может инициировать согласно закону вопрос наложения на неопределенный срок ареста на активы, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, снятия ареста с таких активов и предоставления доступа к ним по обращению лица, которое может документально подтвердить потребности в покрытии основных и чрезвычайных расходов.

Кроме того, вносятся изменения в Закон Украины “О борьбе с терроризмом”.

Предусматривается, что в случае выявления субъектами, которые непосредственно осуществляют борьбу с терроризмом и/или привлечены к борьбе с терроризмом, финансовых операций или какие-либо активов лиц, включенных в перечень лиц, которые связаны с осуществлением террористической деятельности или к которым применены международные санкции, такие субъекты безотлагательно подают информацию о выявленных финансовых операциях или террористических активах в Службе безопасности Украины.

Наложение ареста на активы, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, и снятие ареста с таких активов проводится по решению суда.

Доступ к активам, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, осуществляется по решению суда для покрытия основных и чрезвычайных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды жилья, ипотечного кредита, коммунальных услуг, лекарств и медицинской помощи, уплаты налогов, страховых взносов, или исключительно для осуществления по обычной цене расходов по оплате услуг специалистов и возмещению расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, уплаты сборов или внесения в соответствии с законодательством платы за предоставление услуг по текущему хранению или обеспечению сохранности средств, финансовые операции по которым остановлены, других финансовых активов и экономических ресурсов.

В случае возникновения потребности в покрытии основных или чрезвычайных расходов за счет активов, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, председатель Службы безопасности Украины или его заместитель обращаются в Министерство иностранных дел Украины с представлением о необходимости получения доступа к таким активам.

Министерство иностранных дел Украины в течение трех рабочих дней с даты получения такого представления обращается в Комитет Совета Безопасности ООН для получения разрешения на доступ к активам, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, для покрытия основных или чрезвычайных расходов.