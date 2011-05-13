Борьба с теневым сектором не будет касаться малого и среднего бизнеса – ГНСУ

Малый и средний бизнес не будет страдать от внедрения «рискоориентированной» системы мониторинга плательщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО во время интернет-конференции.

По его словам, налоговая заранее позаботилась о безопасности мелких предприятий.

«Действительно, во время тестирования специализированного софта оказалось, что малый и средний бизнес имеет статистические критерии, несколько подобные тем, по которым мы относим предприятия к группе риска – малое количество работающих, низкая стоимость основных фондов, небольшой уставный фонд и тому подобное. Впоследствии мы нашли дополнительные параметры, которые у «конвертов» и реально работающих предприятий отличаются», - объяснил налоговик.

А.КЛИМЕНКО заверил, что малым предпринимателям, которые работают в правовом поле, нечего бояться.

«Дело в том, что у нас разработан так называемый «метод нечетких множеств», благодаря которому мы с почти стопроцентной точностью можем отличить реально работающий субъект ведения хозяйства от «транзита» или «налоговой ямы». Количество ошибок в дефиниции плательщика близко к нулю», - заверил он.